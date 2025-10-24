https://ria.ru/20251024/kuzbass-2050263755.html
В Кузбассе будут судить бывшего инженера энергосетевой организации
В Кузбассе будут судить бывшего инженера энергосетевой организации
В Кузбассе будут судить бывшего инженера энергосетевой организации
Бывший ведущий инженер энергосетевой организации в Кузбассе пойдет под суд после гибели от тока восьмилетней девочки в селе Новокузнецкого округа
россия
кемеровская область
КЕМЕРОВО, 24 окт – РИА Новости. Бывший ведущий инженер энергосетевой организации в Кузбассе пойдет под суд после гибели от тока восьмилетней девочки в селе Новокузнецкого округа, сообщают пресс-службы следственного управления СК РФ по Кемеровской области и прокуратуры региона.
Следователи СУСК по Кемеровской области
завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера энергосетевой организации. Он обвиняется в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"По версии следствия… с мая 2022 года по июль 2024 года обвиняемый, занимая должность ведущего инженера и отвечая за электрохозяйство, не исполнял свои обязанности по содержанию воздушной линии электропередач в посёлке Терехино Новокузнецкого муниципального округа и не принимал мер по устранению возможных причин возникновения несчастных случаев, угрожающих жизни и здоровью потребителей. Допущенные им нарушения, в числе которых – несоблюдение безопасного расстояния до деревьев, нерасчищенная просека, использование провода, не отвечающего нормативам, а также отсутствие осмотров после непогоды, – привели к обрыву провода под напряжением", – говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.
Как подчеркивает пресс-служба прокуратуры области, преступное бездействие обвиняемого привело к тому, что 7 июля 2024 года восьмилетняя девочка получила поражение электрическим током и скончалась на месте до приезда медиков.
"Уголовное дело направлено в Новокузнецкий районный суд для рассмотрения по существу", – уточнили в прокуратуре.