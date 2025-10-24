В Кузбассе будут судить бывшего инженера энергосетевой организации

"По версии следствия… с мая 2022 года по июль 2024 года обвиняемый, занимая должность ведущего инженера и отвечая за электрохозяйство, не исполнял свои обязанности по содержанию воздушной линии электропередач в посёлке Терехино Новокузнецкого муниципального округа и не принимал мер по устранению возможных причин возникновения несчастных случаев, угрожающих жизни и здоровью потребителей. Допущенные им нарушения, в числе которых – несоблюдение безопасного расстояния до деревьев, нерасчищенная просека, использование провода, не отвечающего нормативам, а также отсутствие осмотров после непогоды, – привели к обрыву провода под напряжением", – говорится в сообщении пресс-службы СУСК по региону.