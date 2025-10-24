https://ria.ru/20251024/kuban-2050266048.html
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА
Восемь дачных домов повреждены в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:47:00+03:00
2025-10-24T08:47:00+03:00
2025-10-24T08:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
абинск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
краснодарский край
абинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, абинск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Краснодарский край, Абинск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА
В Абинске при падении обломков БПЛА повреждены восемь дачных домов