На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восемь дачных домов повреждены в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.

Отмечается, что незначительные повреждения получили также ворота и заборы, на месте работают специальные и экстренные службы.