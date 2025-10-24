Рейтинг@Mail.ru
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
08:47 24.10.2025
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА
Восемь дачных домов повреждены в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
краснодарский край
абинск
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
абинск
происшествия, краснодарский край, абинск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Краснодарский край, Абинск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Кубани восемь дачных домов пострадали при падении обломков БПЛА

В Абинске при падении обломков БПЛА повреждены восемь дачных домов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восемь дачных домов повреждены в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Краснодарским краем.
"Обломки упали на территории СНТ "Ягодка" в Абинске. Повреждения получили восемь дачных домов, в двух из них пробиты крыши, еще в шести строениях повреждены стекла. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что незначительные повреждения получили также ворота и заборы, на месте работают специальные и экстренные службы.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
Происшествия
Краснодарский край
Абинск
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
