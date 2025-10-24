https://ria.ru/20251024/krym-2050415725.html
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русским населением
Житель Судака на юго-востоке Крыма задержан за призывы к насилию над русским населением, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:29:00+03:00
