В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русским населением - РИА Новости, 24.10.2025
16:29 24.10.2025
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русским населением
Житель Судака на юго-востоке Крыма задержан за призывы к насилию над русским населением, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, судак, россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), facebook
Происшествия, Судак, Россия, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Facebook
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Житель Судака на юго-востоке Крыма задержан за призывы к насилию над русским населением, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Судака, 1964 г.р., который обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) публиковал русофобские материалы, где оскорбительно отзывался о русских и призывал к насильственным действиям. По уголовному делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Житель Брянской области получил три года колонии за призывы к терроризму
ПроисшествияСудакРоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Facebook
 
 
