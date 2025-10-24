https://ria.ru/20251024/krym-2050351082.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.10.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, следует из сообщения в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:53:00+03:00
2025-10-24T13:53:00+03:00
2025-10-24T14:00:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730343629_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_8eb54a3d1de1cd282de8269779c02661.jpg
https://ria.ru/20250924/krym-2043874926.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730343629_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_ec842932bd82f0692fecbb7ef6392305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили ракетную опасность
На территории Крыма объявили ракетную опасность