https://ria.ru/20251024/kreml-2050326172.html
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре - РИА Новости, 24.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре
Настрой нового премьер-министра Японии на заключение мирного договора с РФ скорее можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:01:00+03:00
2025-10-24T13:01:00+03:00
2025-10-24T13:01:00+03:00
в мире
россия
япония
дмитрий песков
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_92b1d9fdb63212f949f8c49a4bc0c58c.jpg
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_84759347c0adae5122e79dbdb7f24a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, дмитрий песков, санаэ такаити
В мире, Россия, Япония, Дмитрий Песков, Санаэ Такаити
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре
Песков: настрой премьера Японии на заключение мирного договора приветствуется