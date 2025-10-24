Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kreml-2050326172.html
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре - РИА Новости, 24.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре
Настрой нового премьер-министра Японии на заключение мирного договора с РФ скорее можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:01:00+03:00
2025-10-24T13:01:00+03:00
в мире
россия
япония
дмитрий песков
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_92b1d9fdb63212f949f8c49a4bc0c58c.jpg
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044558427_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_84759347c0adae5122e79dbdb7f24a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, дмитрий песков, санаэ такаити
В мире, Россия, Япония, Дмитрий Песков, Санаэ Такаити
В Кремле прокомментировали заявления премьера Японии о мирном договоре

Песков: настрой премьера Японии на заключение мирного договора приветствуется

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Настрой нового премьер-министра Японии на заключение мирного договора с РФ скорее можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скорее можно приветствовать подобное заявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о намерении заключить мирный договор с Россией.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Вчера, 08:45
 
В миреРоссияЯпонияДмитрий ПесковСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала