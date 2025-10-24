Рейтинг@Mail.ru
Европа поощряет нежелание Киева вести диалог, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kreml-2050325979.html
Европа поощряет нежелание Киева вести диалог, заявил Песков
Европа поощряет нежелание Киева вести диалог, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2025
Европа поощряет нежелание Киева вести диалог, заявил Песков
Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:01:00+03:00
2025-10-24T13:01:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251024/plan-2050286442.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Европа поощряет нежелание Киева вести диалог, заявил Песков

Песков: Европа поощряет нежелание Украины продолжать диалог

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это нежелание (продолжать переговоры - ред.) всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами киевского режима", - сказал Песков журналистам. ​
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
Вчера, 10:32
 
В миреКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала