В Кремле оценили заявление Путина об ошеломляющем ответе на удары Tomahawk
В Кремле оценили заявление Путина об ошеломляющем ответе на удары Tomahawk
Заявление президента России Владимира Путина об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего,... РИА Новости, 24.10.2025
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
