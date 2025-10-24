https://ria.ru/20251024/kreml-2050324091.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине - РИА Новости, 24.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине
Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине
В Кремле расценивают ситуацию с переговорами по Украине как затянувшуюся паузу