В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине - РИА Новости, 24.10.2025
12:58 24.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине
Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по Украине

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот самый переговорный процесс", - сказал Песков журналистам. ​
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Путин не исключает проведение саммита с США в будущем, заявил Песков
УкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
