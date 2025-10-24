https://ria.ru/20251024/kreml-2050323070.html
Россия поддерживает заключение мирного договора с Японией, заявил Песков
Россия является сторонником заключения мирного договора с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2025
россия
япония
