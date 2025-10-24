https://ria.ru/20251024/kostroma-2050287802.html
В Костроме осудили двух россиян за госизмену
В Костроме осудили двух россиян за госизмену
Двое жителей Костромы, передававших СБУ сведения о воинских частях, объектах и чиновниках Костромской области, приговорены к 15 и 19 годам лишения свободы за... 24.10.2025
В Костроме осудили двух россиян за госизмену
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двое жителей Костромы, передававших СБУ сведения о воинских частях, объектах и чиновниках Костромской области, приговорены к 15 и 19 годам лишения свободы за госизмену, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, Костромской областной суд
в пятницу вынес приговор в отношении местных жителей: 34-летнего Глеба Смирнова и 40-летнего Владимира Филатова. Оба осуждены по статьям "Государственная измена" и "Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств". Смирнов также признан виновным в незаконном изготовлении взрывных устройств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
"Суд приговорил Филатова к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет… Смирнова – на 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - сообщила представитель прокуратуры, добавив, что обоим назначены штрафы.
По данным прокуратуры, в суде установлено, что в декабре 2024 года Смирнов установил контакт с представителем службы безопасности Украины
и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой своего знакомого Филатова.
"По заданию иностранных кураторов они собирали и передавали сведения о местонахождении военных частей, объектов и сотрудников администрации Костромской области", - говорится в сообщении.
С учетом отведенной каждому роли, выполняя задание представителя СБУ
, они изготовили самодельное взрывчатое вещество и сбыли его через тайник-закладку в Костроме
, отмечают в прокуратуре. В тот момент и были задержаны сотрудниками УФСБ России
по Костромской области
.
Отмечается, что также в ходе обыска по месту жительства Смирнова изъяты наркотики.