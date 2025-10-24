В Костроме осудили двух россиян за госизмену

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Двое жителей Костромы, передававших СБУ сведения о воинских частях, объектах и чиновниках Костромской области, приговорены к 15 и 19 годам лишения свободы за госизмену, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, Костромской областной суд в пятницу вынес приговор в отношении местных жителей: 34-летнего Глеба Смирнова и 40-летнего Владимира Филатова. Оба осуждены по статьям "Государственная измена" и "Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств". Смирнов также признан виновным в незаконном изготовлении взрывных устройств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

"Суд приговорил Филатова к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет… Смирнова – на 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - сообщила представитель прокуратуры, добавив, что обоим назначены штрафы.

По данным прокуратуры, в суде установлено, что в декабре 2024 года Смирнов установил контакт с представителем службы безопасности Украины и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой своего знакомого Филатова.

"По заданию иностранных кураторов они собирали и передавали сведения о местонахождении военных частей, объектов и сотрудников администрации Костромской области", - говорится в сообщении.

С учетом отведенной каждому роли, выполняя задание представителя СБУ , они изготовили самодельное взрывчатое вещество и сбыли его через тайник-закладку в Костроме , отмечают в прокуратуре. В тот момент и были задержаны сотрудниками УФСБ России по Костромской области