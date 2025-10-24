Цифровой рубль обязательно начнет работать в следующем году, заявил Костин

"Я думаю, во-первых, скорость прохождения. Во-вторых, транспарентность этих вопросов. Ну, и в целом ваше поколение вообще всё в цифре уже живет. Для вас это будет, наверное, более даже естественным. Раньше наша мама или моё поколение ходило, стояло в очереди сберкассы и там заполняло 10 бланков, а теперь достаточно две кнопки нажать, и вы всё это делаете… Поэтому я думаю, что эта модель привьется, конечно", - сказал Костин.