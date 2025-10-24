https://ria.ru/20251024/kostin-2050469176.html
Цифровой рубль обязательно начнет работать в следующем году, заявил Костин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года, сказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года",- сказал он в рамках XIII Всероссийской конференции "Менеджмент будущего".
По словам Костина
, очень часто возникают вопросы со стороны граждан: "А что я буду с этого иметь?".
"Я думаю, во-первых, скорость прохождения. Во-вторых, транспарентность этих вопросов. Ну, и в целом ваше поколение вообще всё в цифре уже живет. Для вас это будет, наверное, более даже естественным. Раньше наша мама или моё поколение ходило, стояло в очереди сберкассы и там заполняло 10 бланков, а теперь достаточно две кнопки нажать, и вы всё это делаете… Поэтому я думаю, что эта модель привьется, конечно", - сказал Костин.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в Банке России, он станет на горизонте пяти-семи лет.