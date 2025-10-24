https://ria.ru/20251024/kopeysk-2050293272.html
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек - РИА Новости, 24.10.2025
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек
Уточняется местонахождение одиннадцати человек после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:13:00+03:00
2025-10-24T11:13:00+03:00
2025-10-24T11:13:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
