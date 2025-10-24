Рейтинг@Mail.ru
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kopeysk-2050293272.html
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек - РИА Новости, 24.10.2025
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек
Уточняется местонахождение одиннадцати человек после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:13:00+03:00
2025-10-24T11:13:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050004012_84:495:1280:1168_1920x0_80_0_0_d7bc1cb6c368137caf0bdb7623e807fb.jpg
https://ria.ru/20251024/vzryv-2050238522.html
копейск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050004012_0:208:1280:1168_1920x0_80_0_0_5315a075917652087e777c2016cc0d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер
После взрыва в Копейске уточняется местонахождение 11 человек

После взрыва на предприятии в Копейске уточняется местонахождение 11 человек

© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Уточняется местонахождение одиннадцати человек после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Уточняется местонахождение 11 человек", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК
Вчера, 00:49
 
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала