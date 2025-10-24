Рейтинг@Mail.ru
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве
16:50 24.10.2025
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве - РИА Новости, 24.10.2025
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве
Специальную аллею для захоронения погибших при взрыве на предприятии создадут на кладбище в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:50:00+03:00
2025-10-24T16:50:00+03:00
копейск
челябинская область
россия
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
копейск
челябинская область
россия
копейск, челябинская область, россия, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф)
Копейск, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ)
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве

В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве на заводе

В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий
В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Специальную аллею для захоронения погибших при взрыве на предприятии создадут на кладбище в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Как сообщал Текслер, число погибших в результате трагедии достигло 12 человек, уточняется местонахождение еще 11 сотрудников предприятия. Продолжаются работы на месте происшествия.
"Сегодня в нашем регионе день траура, погибли наши боевые товарищи, говорю, боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Организуем их похороны со всеми почестями, для чего будет сделана специальная аллея на кладбище в Копейске", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера, посетившего в пятницу Копейск.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее глава региона сообщал, что в результате взрыва на предприятии поздно вечером 22 октября погибли 12 человек, пострадали 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело. В Челябинской области 24 октября объявлено Днем траура. На всей территории региона приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
КопейскЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
