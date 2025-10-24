В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Специальную аллею для захоронения погибших при взрыве на предприятии создадут на кладбище в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Как сообщал Текслер, число погибших в результате трагедии достигло 12 человек, уточняется местонахождение еще 11 сотрудников предприятия. Продолжаются работы на месте происшествия.
"Сегодня в нашем регионе день траура, погибли наши боевые товарищи, говорю, боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Организуем их похороны со всеми почестями, для чего будет сделана специальная аллея на кладбище в Копейске", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера, посетившего в пятницу Копейск.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее глава региона сообщал, что в результате взрыва на предприятии поздно вечером 22 октября погибли 12 человек, пострадали 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело. В Челябинской области 24 октября объявлено Днем траура. На всей территории региона приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.