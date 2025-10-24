Взрыв на предприятии в челябинском Копейске. Архивное фото

Площадь обрушения на заводе в Копейске составила 800 квадратных метров

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Площадь обрушения в производственном цеху после взрыва на заводе в Копейске Челябинской области составила более 800 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"По уточненной информации, в результате взрыва в производственном цеху завода произошло обрушение несущих конструкций на площади 840 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели продолжают разбор образовавшихся завалов на месте происшествия.