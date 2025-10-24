https://ria.ru/20251024/kontsert-2050245151.html
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре
Музыкант и вокалист Эндрю Дональдс, известный по работе в проекте Enigma, даст сольный концерт в Москве в конце ноября, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Музыкант и вокалист Эндрю Дональдс, известный по работе в проекте Enigma, даст сольный концерт в Москве в конце ноября, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, Дональдс выступит в концертном зале "Москва
" 23 ноября. Самые бюджетные билеты - это места на балконе, их цена варьируется от 2,2 до 3 тысяч рублей. Еще одна категория - места, расположенные в бельэтаже, стоимостью от 2,8 до 4,2 тысячи рублей. Билеты в амфитеатр обойдутся от 3 до 4,2 тысячи рублей. Традиционно самые дорогие билеты - места в партере, за такой билет зрителям придется отдать от 3,2 до 8 тысяч рублей.
Музыкант представит как легендарные композиции проекта Enigma, так и свои сольные песни в интерактивном формате и в сопровождении струнного оркестра.
Эндрю Дональдс - артист родом с Ямайки
. Он обрел известность в 1994 году благодаря сотрудничеству с продюсером Эриком Фостером Уайтом, который работал с Уитни Хьюстон
, Бритни Спирс
, Фрэнком Синатрой
и другими звездами. Так, дебютный сингл Дональдса Mishale занял 38 место в Billboard Hot 100.
Позднее, в 1998 году, Мишель Крету пригласил музыканта в проект Enigma - именно голос Дональдса дал группе новое звучание. В период совместной работы родилось четыре альбома Enigma, среди них композиции Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders. Самыми известными синглами Эндрю Дональдса стали Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love.