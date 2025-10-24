Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Музыкант и вокалист Эндрю Дональдс, известный по работе в проекте Enigma, даст сольный концерт в Москве в конце ноября, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, Дональдс выступит в концертном зале " Москва " 23 ноября. Самые бюджетные билеты - это места на балконе, их цена варьируется от 2,2 до 3 тысяч рублей. Еще одна категория - места, расположенные в бельэтаже, стоимостью от 2,8 до 4,2 тысячи рублей. Билеты в амфитеатр обойдутся от 3 до 4,2 тысячи рублей. Традиционно самые дорогие билеты - места в партере, за такой билет зрителям придется отдать от 3,2 до 8 тысяч рублей.

Музыкант представит как легендарные композиции проекта Enigma, так и свои сольные песни в интерактивном формате и в сопровождении струнного оркестра.