Рейтинг@Mail.ru
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:44 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kontsert-2050245151.html
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре - РИА Новости, 24.10.2025
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре
Музыкант и вокалист Эндрю Дональдс, известный по работе в проекте Enigma, даст сольный концерт в Москве в конце ноября, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:44:00+03:00
2025-10-24T02:44:00+03:00
шоубиз
москва
ямайка
уитни хьюстон
бритни спирс
фрэнк синатра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88481/76/884817657_0:109:1364:876_1920x0_80_0_0_6aac6302e7e50465d4bb380579fee945.jpg
https://ria.ru/20251023/kontsert-2049976898.html
москва
ямайка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88481/76/884817657_0:0:1364:1023_1920x0_80_0_0_a32e56d344d5cee8143533f1fd66ea54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ямайка, уитни хьюстон, бритни спирс, фрэнк синатра
Шоубиз, Москва, Ямайка, Уитни Хьюстон, Бритни Спирс, Фрэнк Синатра
Экс-участник Enigma даст концерт в Москве в ноябре

Экс-участник Enigma Эндрю Дональдс даст концерт в Москве в ноябре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭндрю Дональдс
Эндрю Дональдс - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Эндрю Дональдс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Музыкант и вокалист Эндрю Дональдс, известный по работе в проекте Enigma, даст сольный концерт в Москве в конце ноября, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, Дональдс выступит в концертном зале "Москва" 23 ноября. Самые бюджетные билеты - это места на балконе, их цена варьируется от 2,2 до 3 тысяч рублей. Еще одна категория - места, расположенные в бельэтаже, стоимостью от 2,8 до 4,2 тысячи рублей. Билеты в амфитеатр обойдутся от 3 до 4,2 тысячи рублей. Традиционно самые дорогие билеты - места в партере, за такой билет зрителям придется отдать от 3,2 до 8 тысяч рублей.
Музыкант представит как легендарные композиции проекта Enigma, так и свои сольные песни в интерактивном формате и в сопровождении струнного оркестра.
Эндрю Дональдс - артист родом с Ямайки. Он обрел известность в 1994 году благодаря сотрудничеству с продюсером Эриком Фостером Уайтом, который работал с Уитни Хьюстон, Бритни Спирс, Фрэнком Синатрой и другими звездами. Так, дебютный сингл Дональдса Mishale занял 38 место в Billboard Hot 100.
Позднее, в 1998 году, Мишель Крету пригласил музыканта в проект Enigma - именно голос Дональдса дал группе новое звучание. В период совместной работы родилось четыре альбома Enigma, среди них композиции Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders. Самыми известными синглами Эндрю Дональдса стали Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love.
Американский рэп и хип-хоп-исполнитель Benny the Butcher - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Исполнитель из США даст два сольных концерта в России в ноябре
Вчера, 05:33
 
ШоубизМоскваЯмайкаУитни ХьюстонБритни СпирсФрэнк Синатра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала