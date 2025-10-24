https://ria.ru/20251024/konsolidatsiya-2050325351.html
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина и ВС России
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил высокий уровень консолидации российского общества вокруг главы государства Владимира Путина и вооруженных сил РФ.
Песков
заявил, что показатели доверия россиян президенту и армии РФ
- это самостоятельные показатели, которые измеряются соответственно.
"И они, действительно, сейчас очень высокие. Консолидация общества вокруг президента, вокруг вооруженных сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина
, 77,8% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ
, опубликованных на его сайте.