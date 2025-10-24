Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина - РИА Новости, 24.10.2025
13:00 24.10.2025
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина - РИА Новости, 24.10.2025
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил высокий уровень консолидации российского общества вокруг главы государства Владимира Путина и вооруженных сил... РИА Новости, 24.10.2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
вциом
политика
россия
россия, дмитрий песков, владимир путин, вциом, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВЦИОМ, Политика
Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина

Песков отметил высокий уровень консолидации общества вокруг Путина и ВС России

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил высокий уровень консолидации российского общества вокруг главы государства Владимира Путина и вооруженных сил РФ.
Песков заявил, что показатели доверия россиян президенту и армии РФ - это самостоятельные показатели, которые измеряются соответственно.
"И они, действительно, сейчас очень высокие. Консолидация общества вокруг президента, вокруг вооруженных сил, которые выполняют задачи, поставленные в рамках СВО", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,8% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВЦИОМПолитика
 
 
