Роман Заварин выступил с инициативой по регулированию алкорынка

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин представил инициативу о сокращении срока продления лицензии для продающих спиртные напитки предприятий, которые перестали соответствовать особым требованиям, сообщил глава парламента на своей странице в соцсетях.

Заварин выступил на 68-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Санкт-Петербурге.

"Представил на 68-й Конференции ПАСЗР еще одно важное предложение, которое затрагивает абсолютно все субъекты страны. В том случае, если магазины или точки общественного питания, торгующие спиртными напитками, перестают соответствовать особым требованиям (например, установленному расстоянию до социальных объектов), то они смогут продолжать свою работу до окончания срока лицензии, и продлить ее еще до пяти лет. Нашим законопроектом предлагается сократить срок продления лицензии до 90 дней. Полагаем, что этого времени достаточно для адаптации бизнеса к новым условиям", - пояснил он.

Кроме того, совместно с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга были подготовлены две инициативы, направленные на закрепление понятия "профилактика инвалидности" и предоставление права работодателям заключать срочный трудовой договор с узкоспециализированными специалистами при реализации научных или научно-технических проектов.