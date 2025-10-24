Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/konferentsiya-2050451682.html
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ - РИА Новости, 24.10.2025
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ
Конференция "Больше чем обучение" прошла в кампусе "СберУниверситета", эксперты из сфер бизнеса, науки и технологий обсудили будущее обучения в эпоху... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:17:00+03:00
2025-10-24T18:17:00+03:00
сбербанк россии
герман греф
искусственный интеллект (ии)
конференция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050449365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e4d5cdc578b1ab91b0ab54179b17a39.jpg
https://ria.ru/20251001/ii-2045621262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050449365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1f6ef30e330ee6ab7d4d51c73696afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, герман греф, искусственный интеллект (ии), конференция
Сбербанк России, Герман Греф, Искусственный интеллект (ИИ), Конференция
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ

Сбербанк провел конференцию "Больше чем обучение"

© Фото : пресс-служба СбербанкаСбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : пресс-служба Сбербанка
Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Конференция "Больше чем обучение" прошла в кампусе "СберУниверситета", эксперты из сфер бизнеса, науки и технологий обсудили будущее обучения в эпоху искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба "Сбера".
Мероприятие собрало более 50 спикеров из России, Китая, ЮАР, ОАЭ, Канады и Великобритании. Конференцию открыл президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Вместе с нейрофизиологом Александром Капланом и экспертом по обучению Ником Шеклтон-Джонсом они обсудили фундаментальные изменения в человеческом мышлении в эпоху ИИ.
"Искусственный интеллект становится новым участником нашей жизни — он помогает человеку осваивать всё больше областей знаний и деятельности, делая это быстрее и точнее. Это требует переосмысления подходов к образованию: темпы развития технологий опережают готовность институтов, и важно не ограничивать, а разумно интегрировать ИИ в процесс обучения, чтобы подготовить человека мыслящего – Homo cogitans – к жизни в новой технологической реальности", – сказал Греф, его слова приводит пресс-служба.
В этом году программа конференции была расширена. Появились новые треки — "Непрерывное образование" и "Высшее образование". Последний организован совместно с НИТУ МИСИС и был посвящен роли университетов в развитии когнитивного потенциала студентов в эпоху искусственного интеллекта.
"Применение ИИ в обучении — одно из самых перспективных направлений. Сегодня проводятся десятки экспериментов, и искусственный интеллект уже лежит в основе всей образовательной экосистемы Сбера. А ключевой компетенцией для сотрудника становится умение работать с искусственным интеллектом", – отметил Греф.
В рамках панельной дискуссии специалисты из российских вузов обсудили, какие компетенции – критическое мышление, социальный интеллект и способность решать задачи без готовых алгоритмов – сохранят конкурентное преимущество человека в мире ИИ. В треке "Развитие организаций" принял участие директор центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик. В программе трека также выступили Антон Суворов (РЭШ), Сергей Салихов (НИТУ МИСИС), Сергей Журихин (университет при Правительстве Москвы) и Станислав Страупе (Центр квантовых технологий Сбера).
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Сбербанка Герман Греф на международном саммите Moscow Startup Summit - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Собянин и Греф поспорили, кого заменит искусственный интеллект
1 октября, 14:02
 
Сбербанк РоссииГерман ГрефИскусственный интеллект (ИИ)Конференция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала