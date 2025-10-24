Сбербанк провел конференцию о будущем обучения в эпоху ИИ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Конференция "Больше чем обучение" прошла в кампусе "СберУниверситета", эксперты из сфер бизнеса, науки и технологий обсудили будущее обучения в эпоху искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба "Сбера".

Мероприятие собрало более 50 спикеров из России, Китая, ЮАР, ОАЭ, Канады и Великобритании. Конференцию открыл президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Вместе с нейрофизиологом Александром Капланом и экспертом по обучению Ником Шеклтон-Джонсом они обсудили фундаментальные изменения в человеческом мышлении в эпоху ИИ.

"Искусственный интеллект становится новым участником нашей жизни — он помогает человеку осваивать всё больше областей знаний и деятельности, делая это быстрее и точнее. Это требует переосмысления подходов к образованию: темпы развития технологий опережают готовность институтов, и важно не ограничивать, а разумно интегрировать ИИ в процесс обучения, чтобы подготовить человека мыслящего – Homo cogitans – к жизни в новой технологической реальности", – сказал Греф, его слова приводит пресс-служба.

В этом году программа конференции была расширена. Появились новые треки — "Непрерывное образование" и "Высшее образование". Последний организован совместно с НИТУ МИСИС и был посвящен роли университетов в развитии когнитивного потенциала студентов в эпоху искусственного интеллекта.

"Применение ИИ в обучении — одно из самых перспективных направлений. Сегодня проводятся десятки экспериментов, и искусственный интеллект уже лежит в основе всей образовательной экосистемы Сбера. А ключевой компетенцией для сотрудника становится умение работать с искусственным интеллектом", – отметил Греф.