Сестра погибшего заложника "Норд-Оста" отсудила компенсацию спустя 23 года

05:47 24.10.2025
дубровка, екатерина андреева, мовсар бараев
Дубровка, Екатерина Андреева, Мовсар Бараев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Родная сестра погибшего во время теракта в театре на Дубровке заложника отсудила 500 тысяч рублей компенсации морального вреда спустя почти 23 года после трагедии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Екатерина Андреева, чей родной брат был заложником "Норд-Оста" и погиб во время теракта, в 2025 году обратилась в один из столичных судов с иском о компенсации морального вреда, причиненного смертью родного человека.
Суд удовлетворил иск и назначил заявительнице 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, заключается в материалах.
Ранее РИА Новости узнало о похожем иске одного из заложников террористов "Норд-Оста" Игоря Захарова, ему удалось добиться получения компенсации морального вреда, однако сумма в документах в распоряжении агентства не была указана.
Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
Дубровка Екатерина Андреева Мовсар Бараев
 
 
