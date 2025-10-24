Сестра погибшего заложника "Норд-Оста" отсудила компенсацию спустя 23 года

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Родная сестра погибшего во время теракта в театре на Дубровке заложника отсудила 500 тысяч рублей компенсации морального вреда спустя почти 23 года после трагедии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Екатерина Андреева , чей родной брат был заложником "Норд-Оста" и погиб во время теракта, в 2025 году обратилась в один из столичных судов с иском о компенсации морального вреда, причиненного смертью родного человека.

Суд удовлетворил иск и назначил заявительнице 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, заключается в материалах.

Ранее РИА Новости узнало о похожем иске одного из заложников террористов "Норд-Оста" Игоря Захарова, ему удалось добиться получения компенсации морального вреда, однако сумма в документах в распоряжении агентства не была указана.