08:28 24.10.2025
В "Газпроме" ответили на вопрос предложениях по стабилизации рынка
В "Газпроме" ответили на вопрос предложениях по стабилизации рынка
Нефтяные компании не готовят новых предложений по мерам стабилизации ситуации на российском топливном рынке, сообщил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр РИА Новости, 24.10.2025
экономика, россия, александр дюков, александр новак, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Дюков, Александр Новак, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В "Газпроме" ответили на вопрос предложениях по стабилизации рынка

Дюков: нефтяные компании не готовят новых предложений по стабилизации рынка

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтенд "Газпром"
Стенд Газпром - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стенд "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Нефтяные компании не готовят новых предложений по мерам стабилизации ситуации на российском топливном рынке, сообщил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
«
"Новых предложений не готовим", - сказал Дюков в ответ на вопрос о том, готовят ли нефтяные компании новые предложения по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке РФ.
Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Индия сократила закупки нефти у России по запросу Трампа, заявил Белый дом
