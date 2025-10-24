Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
19:00 24.10.2025
Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса
Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Wildberries принял решение снизить комиссию для селлеров с небольшим оборотом, оно вступит в силу 29 октября, сообщает пресс-служба маркетплейса.
По целому ряду категорий товаров комиссия будет уменьшена до 7 подпунктов. В акции участвуют селлеры, работающие по FBW и FBS.
Акция продиктована в том числе результатами опросов мнений селлеров. Так, по данным RWB Исследования, почти 90% продавцов называют именно эту меру в качестве ощутимой поддержки со стороны платформы. По данным на сентябрь 2025 с Wildberries сотрудничает более 1 миллиона продавцов, из которых более 85% – субъекты МСП.
Основная цель акции – за счет снижения размера комиссии увеличить рост оборота небольших продавцов в высокий сезон, отмечают в пресс-службе.
 
Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
