Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса

По целому ряду категорий товаров комиссия будет уменьшена до 7 подпунктов. В акции участвуют селлеры, работающие по FBW и FBS.

Акция продиктована в том числе результатами опросов мнений селлеров. Так, по данным RWB Исследования, почти 90% продавцов называют именно эту меру в качестве ощутимой поддержки со стороны платформы. По данным на сентябрь 2025 с Wildberries сотрудничает более 1 миллиона продавцов, из которых более 85% – субъекты МСП.