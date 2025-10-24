Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии отметили утрату функциональности армии без вертолетов из России - РИА Новости, 24.10.2025
02:35 24.10.2025
В Колумбии отметили утрату функциональности армии без вертолетов из России
В Колумбии отметили утрату функциональности армии без вертолетов из России
В Колумбии отметили утрату функциональности армии без вертолетов из России

Петро: армия Колумбии утратила функциональность без российских вертолетов

Густаво Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии, отказавшись от российских вертолетов Ми-17 по приказу из Вашингтона, утратили способность к масштабным операциям - этим приказам США никогда не нужно было следовать, заявил президент страны Густаво Петро.
Вооруженные силы Колумбии располагают 19 российскими вертолетами Ми-17, сообщал ранее РИА Новости посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра. По его словам, сложности с обслуживанием этих машин связаны с санкциями против российского ОПК и финансовых структур.
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе
17 июля, 10:08
Россия ждет от Колумбии борьбы с наемничеством, заявил Тавдумадзе
17 июля, 10:08
"Когда началась война на Украине, Соединённые Штаты отдали приказ, именно приказ, который, по моему мнению, никогда не следовало выполнять, - оставить вертолёты без обслуживания российскими компаниями. Сделав это, армия до сих пор утратила способность к масштабным операциям", - сказал Петро в ходе пресс-конференции в Боготе для зарубежных СМИ.
Президент Колумбии пояснил, что поставленные из США в виде военной помощи вертолеты Black Hawk решают другие задачи и не подходят для массовой оперативной переброски подразделений.
"Представьте, что идёт захват - посёлок где-то в горах, в Кордильере Кауки, где часто происходят наши действия, или в Кататумбо. Эти вертолёты прибывают, но не могут высадить личный состав, оставив трех человек в окружении сотни вооружённых, или пятидесяти. То есть они могут вести боевые действия только с воздуха, используя имеющееся оружие, но мы не можем войти и занять территорию, пока не пройдёт время, необходимое для подхода крупных подразделений. Мы потеряли боеспособность", - добавил Петро.
Вертолет Ми-17. Архив - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Колумбия и Россия обсуждают ремонт и обслуживание вертолетов Ми-17
2 апреля, 08:06
Эти заявления колумбийского политика были сделаны в ходе обсуждения отмены военной и финансовой помощи со стороны США, о чем на фоне конфликта с Петро заявил президент США Дональд Трамп.
Отмена финансовой помощи США, как указал Густаво Петро, ничего не значит для правительства Колумбии, поскольку она поступает не в бюджет, а в "НПО, которыми управляет USAID, как правило, американского происхождения". Что касается военной помощи, то ее отмена, по словам Петро, "принесет некоторые проблемы".
"Вертолёты Black Hawk служат не для переброски войск, как можно понять по их размеру, а для ведения боевых действий ... Они полезны, но если (США) заберут помощь, угрожают тем, что заберут и вертолёты. Это будет главным источником проблемы", - пояснил президент.
По словам политика, потеря боеспособности колумбийской армии связана прежде всего с зависимостью от внешней помощи, которая "может прийти, может не прийти, её урезают, потом увеличивают".
"Сейчас, в текущем бюджете, и в следующем, и в так называемых будущих бюджетных циклах, мы заложили средства, которые позволят заменить эти подарки, которые вовсе не подарки, и приобрести оружие, соответствующее характеру конфликта, который всё ещё переживает Колумбия", - заключил Петро.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу
21 октября, 11:40
 
В миреКолумбияСШАРоссияГуставо ПетроДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАМи-17
 
 
