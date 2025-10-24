Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике

Рейтинг@Mail.ru
02:02 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kndr-2050242516.html
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике, а боевое братство двух стран будет и дальше непрерывно развиваться. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия
© Фото : ЦТАККим Чен Ын
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике, а боевое братство двух стран будет и дальше непрерывно развиваться.
"В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории", - заявил Ким Чен Ын на церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР Ким Чен Ын, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев: отношения России и КНДР зиждутся на крепкой юридической основе
11 октября, 08:48
Лидер КНДР отметил, что совместные бои еще больше сплотили отношения Москвы и Пхеньяна и что "вызовам со стороны господства и деспотизма" не остановить развитие связей между двумя странами.
"Годы боевого братства, которое ценой алой крови создало историю вечного процветания корейско-российской дружбы, будут более энергично и непрерывно продолжаться вместе с благородным духом великих героев", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Кроме того, лидер КНДР выразил глубокое уважение и передал "горячий боевой привет" участникам операции по освобождению Курской области.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев: Россия будет неуклонно исполнять обязательства по договору с КНДР
11 октября, 08:42
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьКим Чен ЫнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия
 
 
