Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике, а боевое братство двух стран будет и дальше непрерывно развиваться.
"В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории", - заявил Ким Чен Ын на церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Годы боевого братства, которое ценой алой крови создало историю вечного процветания корейско-российской дружбы, будут более энергично и непрерывно продолжаться вместе с благородным духом великих героев", - подчеркнул Ким Чен Ын.
Кроме того, лидер КНДР выразил глубокое уважение и передал "горячий боевой привет" участникам операции по освобождению Курской области.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором.