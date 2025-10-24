СМИ оценили возможность военного столкновения США и Китая

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Опасность реального военного столкновения сил США и КНР высока как никогда, что усугубляется отсутствием между странами надежных систем связи, которые помогали избегать эскалации во время американо-советской напряженности во второй половине 20 века, пишут в статье для издания New York Times бывший помощник министра обороны США Эрик Розенбах и сотрудник Гарвардской школы имени Кеннеди Крис Ли.
Авторы статьи напоминают, что число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы, и, похоже, спада не предвидится. Лишь в августе Китай опубликовал кадры, предположительно, близкого столкновения китайских и американских вертолётов в Тайваньском проливе.
"Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока. Однако, в отличие от эпохи американо-советской конфронтации, сейчас практически нет надёжных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими вооружёнными силами, которые позволили бы предотвратить непреднамеренный кризис", - говорится в их материале.
Розенбах и Ли также уточняют, что даже во времена Карибского кризиса ситуация между США и СССР была иной.
"Хотя они были заклятыми идеологическими противниками, им хватало мудрости создать надёжную систему сдержек и противовесов. Они уведомляли друг друга перед пусками ракет, согласовали ряд требований прозрачности, чтобы каждая сторона могла убедиться, что действия другой стороны являются учениями, а не атаками, и соблюдали протоколы безопасности, призванные снизить вероятность столкновений", - добавляют авторы материала.
