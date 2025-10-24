СМИ оценили возможность военного столкновения США и Китая

"Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока. Однако, в отличие от эпохи американо-советской конфронтации, сейчас практически нет надёжных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими вооружёнными силами, которые позволили бы предотвратить непреднамеренный кризис", - говорится в их материале.