03:48 24.10.2025
Стали известны имена ведущих юбилейного "Золотого Граммофона"
Стали известны имена ведущих юбилейного "Золотого Граммофона"
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ведущими юбилейных шоу "Золотого Граммофона" в этом году станут народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков, а также Валдис Пельш и Регина Тодоренко, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
Юбилейный концерт с хитами прошлых лет 30 октября проведут Филипп Киркоров и Николай Басков, а тридцатую церемонию вручения Премии "Золотой Граммофон" 31 октября – Валдис Пельш и Регина Тодоренко.
"Возвращение Пельша в этой роли – подарок для всех поклонников церемонии. Именно Валдис Пельш вел самый первый "Золотой Граммофон" в 1996 году, а в общей сложности выступал в качестве ведущего пять раз", – отмечают в пресс-службе.
Регина Тодоренко станет ведущей "Золотого Граммофона" впервые.
Помогать двум дуэтам будет актер и ведущий шоу "Русские Перцы" на "Русском Радио" Антон Юрьев.
Награда Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Создатели "Золотого Граммофона" удивили новым дизайном знаменитой статуэтки
9 октября, 22:56
 
