Стали известны имена ведущих юбилейного "Золотого Граммофона"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ведущими юбилейных шоу "Золотого Граммофона" в этом году станут народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков, а также Валдис Пельш и Регина Тодоренко, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

Юбилейный концерт с хитами прошлых лет 30 октября проведут Филипп Киркоров и Николай Басков, а тридцатую церемонию вручения Премии "Золотой Граммофон" 31 октября – Валдис Пельш и Регина Тодоренко.

"Возвращение Пельша в этой роли – подарок для всех поклонников церемонии. Именно Валдис Пельш вел самый первый "Золотой Граммофон" в 1996 году, а в общей сложности выступал в качестве ведущего пять раз", – отмечают в пресс-службе.

Регина Тодоренко станет ведущей "Золотого Граммофона" впервые.