В Киеве после смерти мобилизованного возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" - речь идет о гибели мобилизованного в распределительном пункте в Подольском районе украинской столицы.
По предварительным данным, 43-летний киевлянин упал на пол в помещении распределительного пункта.
"Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта. Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данным стражей правопорядка, присутствовавшие там же мобилизованные оказывали пострадавшему медицинскую помощь. Для установления причины смерти тело направлено на судмедэкспертизу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.