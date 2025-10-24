Рейтинг@Mail.ru
В Киеве после смерти мобилизованного возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kiev-2050348055.html
В Киеве после смерти мобилизованного возбудили уголовное дело
В Киеве после смерти мобилизованного возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.10.2025
В Киеве после смерти мобилизованного возбудили уголовное дело
Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" - речь идет о гибели мобилизованного в распределительном пункте в Подольском районе... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:44:00+03:00
2025-10-24T13:44:00+03:00
в мире
киев
украина
подольский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/34/1441233489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_166a699ea914a33ba3c817840b24e0f9.jpg
https://ria.ru/20251024/ukrainets-2050289270.html
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050302291.html
киев
украина
подольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/34/1441233489_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4e85b7c8853860abfdc04e567235436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, подольский район
В мире, Киев, Украина, Подольский район
В Киеве после смерти мобилизованного возбудили уголовное дело

В Киеве возбудили дело об умышленном убийстве после гибели мобилизованного

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" - речь идет о гибели мобилизованного в распределительном пункте в Подольском районе украинской столицы.
По предварительным данным, 43-летний киевлянин упал на пол в помещении распределительного пункта.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
Вчера, 10:45
"Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта. Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данным стражей правопорядка, присутствовавшие там же мобилизованные оказывали пострадавшему медицинскую помощь. Для установления причины смерти тело направлено на судмедэкспертизу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
Вчера, 11:57
 
В миреКиевУкраинаПодольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала