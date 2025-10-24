Экс-замглавы АСВ признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы Агентства по страхованию вкладов Ольга Долголева признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест Долголевой.
"Суд проигнорировал изменение обстоятельств и наличие указанных в статье 110 УПК РФ оснований для изменения меры пресечения, Долголева была арестована 29 апреля 2025 года и в тот период отрицала вину, в настоящее время полностью признала вину", - говорится в постановлении.
В четверг был арестован гендиректор АСВ Андрей Мельников. Вину он не признает. Его защита намерена обжаловать арест.
Следственное управление ФСБ России 24 сентября 2024 года возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО "ВДТ Строй". Согласно материалам уголовного дела, ООО "ВДТ Строй", который отвечает за деятельность парков культуры и отдыха, был признан несостоятельным (банкротом), в отношении компании было открыто конкурсное производство. ГК "АСВ" перешли права залогового кредитора на имущество, принадлежащее "ВДТ Строй".
Денежные средства от использования имущества, в частности от эксплуатации аквапарка "Аквамир" в Новосибирске, предназначались для погашения задолженности. Следствие считает, что они были похищены фигурантами дела, речь идет о сумме порядка 4 миллиардов рублей.
Кроме Мельникова и Долголевой по делу проходит еще один бывший заместитель главы ГК "АСВ" Александр Попелюх, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий" (ФТ-Центр) Евгений Богорад, предприниматель Максим Устинов и другие.
