Экс-замглавы АСВ признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замглавы Агентства по страхованию вкладов Ольга Долголева признала вину по делу о хищении 4 миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.