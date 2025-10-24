Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить переданные ей документы по убийству американского президента Джона Кеннеди.
По мнению Луны, российский президент принял данное решение, пытаясь "обеспечить прозрачность" в отношении того, что сделал ранее президент США Дональд Трамп, подписав указ о публикации имевшихся у США документов по Кеннеди.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".