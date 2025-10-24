Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди - РИА Новости, 24.10.2025
03:26 24.10.2025 (обновлено: 05:16 24.10.2025)
Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди
Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди - РИА Новости, 24.10.2025
Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
сша
россия
ссср
джон кеннеди (политик)
владимир путин
дональд трамп
в мире, сша, россия, ссср, джон кеннеди (политик), владимир путин, дональд трамп, youtube, федеральное архивное агентство (росархив)
В мире, США, Россия, СССР, Джон Кеннеди (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп, YouTube, Федеральное архивное агентство (Росархив)
Конгрессвумен рассказала, кто принял решение передать документы по Кеннеди

Конгрессвумен Луна: решение передать США документы по Кеннеди принял Путин

© AP Photo / William J. SmithПрезидент Джон Ф. Кеннеди
Президент Джон Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / William J. Smith
Президент Джон Ф. Кеннеди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить переданные ей документы по убийству американского президента Джона Кеннеди.
"Именно президент России решил рассекретить это", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube, говоря о полученных документах по убийству Кеннеди.
По мнению Луны, российский президент принял данное решение, пытаясь "обеспечить прозрачность" в отношении того, что сделал ранее президент США Дональд Трамп, подписав указ о публикации имевшихся у США документов по Кеннеди.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Офис конгрессвумен Луны назвал цель ее контактов с представителями России
15 октября, 03:07
 
В миреСШАРоссияСССРДжон Кеннеди (политик)Владимир ПутинДональд ТрампYouTubeФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
Заголовок открываемого материала