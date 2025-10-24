Рейтинг@Mail.ru
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kapital-2050417602.html
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала - РИА Новости, 24.10.2025
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала
АНО "Общественный капитал" заключила соглашения о партнерстве с псковскими отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:34:00+03:00
2025-10-24T16:34:00+03:00
псковская область
ано "общественный капитал"
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050416040_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_92bedf2c81de012ac36e920439fcf821.jpg
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050416040_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_f275f84abd72034afce4402f9fc9c9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псковская область, ано "общественный капитал", российский союз промышленников и предпринимателей
Псковская область, АНО "Общественный капитал", Российский союз промышленников и предпринимателей
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала

АНО "Общественный капитал" подписала соглашения с псковскими организациями

© Фото : пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской областиПсковские организации внедрят стандарт общественного капитала
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : пресс-служба Фонда инвестиционного развития Псковской области
Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" заключила соглашения о партнерстве с псковскими отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России и Торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба организации.
Ранее аналогичное соглашение было подписано во время встречи с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Псковской области. Кроме того, для членов сообщества провели семинар, на котором рассказали о целях и особенностях стандарта общественного капитала бизнеса.
"Промышленное производство является основой экономики Псковской области, где сегодня функционируют 130 крупных и средних предприятий. Они обеспечивают рабочими местами около 50 тысяч человек. Также в регионе активно развивается сфера информационных технологий. Местное правительство прилагает усилия для создания благоприятного бизнес-климата, но важно, чтобы и бизнес проявлял ответственное отношение к своим сотрудникам, заботился об экологии и активно участвовал в социальных проектах", – подчеркнула гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба организации.
Она отметила, что стандарт общественного капитала поможет органам местного управления отслеживать эти процессы, а компаниям — выстроить корпоративную социальную ответственность в единую и органичную систему.
"Благодаря стандарту, бизнес сможет отразить свои достижения в общественно полезной деятельности, используя лишь один комплексный инструмент", – заявила Багатырова.
Куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России и руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский отметил, что подписание соглашения открывает для региона новые возможности по внедрению стандарта общественного капитала бизнеса.
"Этот стандарт – новая система координат, в которой социальная ответственность становится конкурентным преимуществом. Он предполагает прозрачную нефинансовую отчетность, индекс общественного капитала и меры поддержки для компаний, ориентированных на долгосрочное развитие и общественную пользу. Для бизнеса это – дополнительный ресурс укрепления репутации, взаимодействия с государством и привлечения инвестиций. Псковские отделения РСПП и СоюзМаш планируют активно содействовать компаниям региона в адаптации к новым требованиям, чтобы уже в ближайшее время наши предприятия могли войти в число лидеров стандарта", – подчеркнул Козловский.
Оценка по стандарту общественного капитала бизнеса является добровольной и бесплатной. Компании, которые наберут необходимое количество баллов, смогут получить финансовые или нефинансовые меры поддержки.
 
Псковская областьАНО "Общественный капитал"Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала