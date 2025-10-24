Псковские организации внедрят стандарт общественного капитала

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" заключила соглашения о партнерстве с псковскими отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России и Торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба организации.

Ранее аналогичное соглашение было подписано во время встречи с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Псковской области. Кроме того, для членов сообщества провели семинар, на котором рассказали о целях и особенностях стандарта общественного капитала бизнеса.

"Промышленное производство является основой экономики Псковской области, где сегодня функционируют 130 крупных и средних предприятий. Они обеспечивают рабочими местами около 50 тысяч человек. Также в регионе активно развивается сфера информационных технологий. Местное правительство прилагает усилия для создания благоприятного бизнес-климата, но важно, чтобы и бизнес проявлял ответственное отношение к своим сотрудникам, заботился об экологии и активно участвовал в социальных проектах", – подчеркнула гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба организации.

Она отметила, что стандарт общественного капитала поможет органам местного управления отслеживать эти процессы, а компаниям — выстроить корпоративную социальную ответственность в единую и органичную систему.

"Благодаря стандарту, бизнес сможет отразить свои достижения в общественно полезной деятельности, используя лишь один комплексный инструмент", – заявила Багатырова.

Куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России и руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский отметил, что подписание соглашения открывает для региона новые возможности по внедрению стандарта общественного капитала бизнеса.

"Этот стандарт – новая система координат, в которой социальная ответственность становится конкурентным преимуществом. Он предполагает прозрачную нефинансовую отчетность, индекс общественного капитала и меры поддержки для компаний, ориентированных на долгосрочное развитие и общественную пользу. Для бизнеса это – дополнительный ресурс укрепления репутации, взаимодействия с государством и привлечения инвестиций. Псковские отделения РСПП и СоюзМаш планируют активно содействовать компаниям региона в адаптации к новым требованиям, чтобы уже в ближайшее время наши предприятия могли войти в число лидеров стандарта", – подчеркнул Козловский.