"Камаз" вернется к пятидневному рабочему графику

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания.

В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю.

"По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября", - говорится в сообщении.

Так, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на стандартный пятидневный график работы.

"Также были рассмотрены перспективы декабря. По предварительной оценке в декабре тоже будет пятидневка", - заверили в компании.