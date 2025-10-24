Рейтинг@Mail.ru
"Камаз" вернется к пятидневному рабочему графику - РИА Новости, 24.10.2025
09:10 24.10.2025
"Камаз" вернется к пятидневному рабочему графику
"Камаз" вернется к пятидневному рабочему графику - РИА Новости, 24.10.2025
"Камаз" вернется к пятидневному рабочему графику
Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания. РИА Новости, 24.10.2025
2025
"Камаз" вернется к пятидневному рабочему графику

"Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания.
В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю.
"По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября", - говорится в сообщении.
Так, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на стандартный пятидневный график работы.
"Также были рассмотрены перспективы декабря. По предварительной оценке в декабре тоже будет пятидневка", - заверили в компании.
При этом окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.
