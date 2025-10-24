В Калининграде в кафе, где отравились дети, нашли кишечную палочку

КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Кишечную палочку и стафилококк нашли в кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, результаты испытаний стали известны во время судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители Роспотребнадзора представили суду протоколы исследований продуктов, которые были исследованы в испытательно-лабораторном центре. Также в ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения - неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек.