В Калининграде в кафе, где отравились дети, нашли кишечную палочку
14:37 24.10.2025
В Калининграде в кафе, где отравились дети, нашли кишечную палочку
Кишечную палочку и стафилококк нашли в кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, результаты испытаний стали известны во время судебного заседания, передает... РИА Новости, 24.10.2025
калининград
россия
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
россия
калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Кишечную палочку и стафилококк нашли в кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, результаты испытаний стали известны во время судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушениях в кафе "Бэлла Донна" ООО "СБ39" .Компания привлечена в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.
"Только что по электронной почте мы получили результаты по продукции, которая была отобрана на испытания... неудовлетворительные результаты, выявлены бактерии кишечной палочки и стафилококк", - сказала на суде представитель Роспотребнадзора.
Представители Роспотребнадзора представили суду протоколы исследований продуктов, которые были исследованы в испытательно-лабораторном центре. Также в ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения - неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бэлла Донна" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норовирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУ СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
В среду в пресс-службе регионального минздрава РИА Новости сообщили, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде выросло с 9 до 14, 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар. За состоянием здоровья детей осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.
