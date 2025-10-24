https://ria.ru/20251024/japonija-2050323935.html
Песков оценил позицию Японии в отношении России
Песков оценил позицию Японии в отношении России - РИА Новости, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
Япония занимает весьма недружественную позицию в отношении России, присоединилась ко всем антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
япония
россия
дмитрий песков
санаэ такаити
япония
россия
2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
Песков: Япония занимает весьма недружественную позицию в отношении России