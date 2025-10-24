МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Читатели испанской газеты El Pais набросились на европейских лидеров после заявления главы внешнеполитической службы ЕС Кайи Каллас о принятии 19-ого пакета санкций против России.
"ЕС ввел 19-й пакет. Или это уже 20-й или 30-й? Неважно. Злобные карлики из Евросоюза причиняют вред сами себе, хотя думают, что вредят гиганту-соседу. Может, кто-то и правда вредит России, но это не проходит для европейцев даром. Так что эти карлики к тому же глупы и ущербны", — написал один комментатор.
"Украина никогда не выиграет в конфликте с Россией. Это пустая трата денег и бессмысленные смерти", — отметил другой.
"По какой-то странной причине Европа любит поочередно стрелять себе то в одну ногу, то в другую. Остальной мир смотрит на нас с изумлением. Из-за наших никчемных властей мы стали посмешищем для всего мира", — подчеркнул третий.
"Европейская экономика истекает кровью. Германия теряет свою промышленность из-за цен на энергию. Технологическое отставание от США и Китая растет... А "лидеры" ЕС целыми днями говорят о России и о том, чтобы тратить все больше денег на конфликт, в котором нельзя выиграть", — выразил мнение еще один пользователь.
"На самом деле, угроз и провокаций со стороны ЕС больше, чем пресловутой и маловероятной опасности со стороны России", — заключили читатели.
Накануне Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лиц, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
