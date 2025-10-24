"Украина никогда не выиграет в конфликте с Россией. Это пустая трата денег и бессмысленные смерти", — отметил другой.

"На самом деле, угроз и провокаций со стороны ЕС больше, чем пресловутой и маловероятной опасности со стороны России", — заключили читатели.

Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.