Рейтинг@Mail.ru
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ipo-2050246313.html
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO - РИА Новости, 24.10.2025
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO
"Дом.РФ" хотел бы выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры, сообщил РИА Новости глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T03:10:00+03:00
2025-10-24T03:10:00+03:00
россия
виталий мутко
владимир путин
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024181204_0:166:3100:1910_1920x0_80_0_0_3b7753c18aedfabca6bce4461310dddf.jpg
https://realty.ria.ru/20251022/minfin-2049806178.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024181204_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_3252b94ed7e9ad245868477b6e754fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виталий мутко, владимир путин, "дом.рф"
Россия, Виталий Мутко, Владимир Путин, "Дом.РФ"
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO

Мутко: "Дом.РФ" хотел бы выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВиталий Мутко
Виталий Мутко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Виталий Мутко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Дом.РФ" хотел бы выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры, сообщил РИА Новости глава "Дом.РФ" Виталий Мутко.
"Мы хотели бы это сделать в ноябре, конечно, но все зависит от конъюнктуры", - сказал глава госкорпорации.
Мутко добавил, что точную дату выхода на IPO он пока назвать не может.
"Дом.РФ" планирует привлечь в ходе IPO от 15 до 30 миллиардов рублей, разместив примерно 10% акций, сообщил в понедельник глава госкомпании Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Минфине рассказали, когда ожидается IPO "Дом.РФ"
22 октября, 12:23
 
РоссияВиталий МуткоВладимир Путин"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала