Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO - РИА Новости, 24.10.2025
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO
"Дом.РФ" хотел бы выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры, сообщил РИА Новости глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. РИА Новости, 24.10.2025
Мутко назвал возможные сроки выхода "Дом.РФ" на IPO
Мутко: "Дом.РФ" хотел бы выйти на IPO в ноябре, но все зависит от конъюнктуры