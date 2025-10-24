"Под дулом пистолета". В Индии сделали резкое заявление о США

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Индия не собирается поддаваться давлению США в сфере торговых связей, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue.
"Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета", — передает его слова Hindustani Times.
По словам министра, Индия нацелена на долгосрочную перспективу и не принимает решения под сиюминутным давлением.
"Мы смирились с тем, что если на нас наложен тариф, то он на нас наложен. Мы ищем способы решения этой проблемы — рассматриваем новые рынки, рассчитываем на более сильный стимул спроса в индийской экономике. Поэтому у нас очень устойчивая структура", — добавил Гоял.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщал, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской.
В середине июля глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
Торговая политика Трампа
После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
В конце сентября в Вашингтоне прошли переговоры между представителями США и Индии, где обсуждались ориентировочные контуры возможной масштабной торговой сделки. Переговорам предшествовал резкий рост напряженности между странами, вызванный введением Трампом пошлин в 25 процентов на весь индийский импорт в США за то, что Индия продолжает покупать у России нефть.
