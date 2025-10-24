"Под дулом пистолета". В Индии сделали резкое заявление о США

В середине июля глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

В конце сентября в Вашингтоне прошли переговоры между представителями США и Индии, где обсуждались ориентировочные контуры возможной масштабной торговой сделки. Переговорам предшествовал резкий рост напряженности между странами, вызванный введением Трампом пошлин в 25 процентов на весь индийский импорт в США за то, что Индия продолжает покупать у России нефть.