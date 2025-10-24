https://ria.ru/20251024/ikra-2050252025.html
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра - РИА Новости, 24.10.2025
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра
Срок хранения красной икры в среднем составляет от 8 до 16 месяцев даже без заморозки, заявил РИА Новости эксперт в рыбопромышленной отрасли, учредитель... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T05:22:00+03:00
2025-10-24T05:22:00+03:00
2025-10-24T05:22:00+03:00
экономика
красная икра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788192850_0:56:3077:1787_1920x0_80_0_0_1a5a638a7d7c4d46cb12b471e2690251.jpg
https://ria.ru/20251022/ikra-2049897000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788192850_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d26064f5e3b5e019c79931f1305c8e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красная икра
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра
Глава Hot Fish Горячев: красная игра может храниться от восьми до 16 месяцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Срок хранения красной икры в среднем составляет от 8 до 16 месяцев даже без заморозки, заявил РИА Новости эксперт в рыбопромышленной отрасли, учредитель компании Hot Fish Алексей Горячев.
"Икра хранится от 8 до 16 месяцев, но у разных производителей разные сроки годности, на это нужно обращать внимание", - сказал Горячев в кулуарах рыбопромышленного форума.
Чтобы обычному покупателю самостоятельно определить свежесть икры, лучше всего скачать приложение "Честный знак". "Навести смартфоном на код, если зеленое - значит продукция в рамках срока годности", - пояснил эксперт.
При этом икра горбуши по стоимости ниже, по вкусу не уступает икре кижуча или нерки, поэтому важно найти своего производителя и свою икру, отметил Горячев.
Он также добавил, что икру замораживать можно, это не ухудшает ее питательные свойства, но влияет на вкус. "Зачем морозить икру - купите и насладитесь в моменте", - заключил он.