Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра - РИА Новости, 24.10.2025
05:22 24.10.2025
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра
https://ria.ru/20251022/ikra-2049897000.html
экономика, красная икра
Экономика, Красная икра
Эксперт рассказал, сколько может храниться красная икра

Глава Hot Fish Горячев: красная игра может храниться от восьми до 16 месяцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Срок хранения красной икры в среднем составляет от 8 до 16 месяцев даже без заморозки, заявил РИА Новости эксперт в рыбопромышленной отрасли, учредитель компании Hot Fish Алексей Горячев.
"Икра хранится от 8 до 16 месяцев, но у разных производителей разные сроки годности, на это нужно обращать внимание", - сказал Горячев в кулуарах рыбопромышленного форума.
Чтобы обычному покупателю самостоятельно определить свежесть икры, лучше всего скачать приложение "Честный знак". "Навести смартфоном на код, если зеленое - значит продукция в рамках срока годности", - пояснил эксперт.
При этом икра горбуши по стоимости ниже, по вкусу не уступает икре кижуча или нерки, поэтому важно найти своего производителя и свою икру, отметил Горячев.
Он также добавил, что икру замораживать можно, это не ухудшает ее питательные свойства, но влияет на вкус. "Зачем морозить икру - купите и насладитесь в моменте", - заключил он.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году
22 октября, 17:08
 
