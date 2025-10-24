ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинские фракции отметили необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворцев в секторе Газа для наблюдения за прекращением огня с Израилем, говорится в заявлении движения ХАМАС, опубликованном по итогам межпалестинской встречи в Каире.

"Участники встречи согласовали принятие мер по сохранению мира и стабильности на всей территории сектора Газа, а также подчеркнули необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворческого контингента для наблюдения за прекращением огня", - следует из заявления движения.