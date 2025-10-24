ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинские фракции отметили необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворцев в секторе Газа для наблюдения за прекращением огня с Израилем, говорится в заявлении движения ХАМАС, опубликованном по итогам межпалестинской встречи в Каире.
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу заявил, что международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа, должны быть представлены странами, которые бы устраивали Израиль. Он указал на возможность развертывания в Газе международных стабилизационных сил в качестве миротворцев ООН. По его словам, решение еще в этом отношении пока не принято.
"Участники встречи согласовали принятие мер по сохранению мира и стабильности на всей территории сектора Газа, а также подчеркнули необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворческого контингента для наблюдения за прекращением огня", - следует из заявления движения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.