ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
19:10 24.10.2025
ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
Палестинские фракции отметили необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворцев в секторе Газа для наблюдения за прекращением огня с Израилем
в мире
израиль
каир (город)
сша
марко рубио
оон
хамас
израиль
каир (город)
сша
в мире, израиль, каир (город), сша, марко рубио, оон, хамас
В мире, Израиль, Каир (город), США, Марко Рубио, ООН, ХАМАС
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Палестинские фракции отметили необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворцев в секторе Газа для наблюдения за прекращением огня с Израилем, говорится в заявлении движения ХАМАС, опубликованном по итогам межпалестинской встречи в Каире.
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу заявил, что международные силы безопасности, которые будут размещены в секторе Газа, должны быть представлены странами, которые бы устраивали Израиль. Он указал на возможность развертывания в Газе международных стабилизационных сил в качестве миротворцев ООН. По его словам, решение еще в этом отношении пока не принято.
"Участники встречи согласовали принятие мер по сохранению мира и стабильности на всей территории сектора Газа, а также подчеркнули необходимость принятия резолюции ООН о размещении миротворческого контингента для наблюдения за прекращением огня", - следует из заявления движения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
