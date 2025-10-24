https://ria.ru/20251024/guardian-2050265007.html
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе - РИА Новости, 24.10.2025
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Сохранение Донбасса за Россией будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины, пишет The Guardian. РИА Новости, 24.10.2025
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Guardian: передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины