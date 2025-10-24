Рейтинг@Mail.ru
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
08:33 24.10.2025 (обновлено: 14:58 24.10.2025)
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Сохранение Донбасса за Россией будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины, пишет The Guardian.
Guardian: передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сохранение Донбасса за Россией будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины, пишет The Guardian.
"Если бы конфликт закончился, например, контролем России над Донбассом, это было бы несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив", — говорится в публикации.

В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
Газета The New York Times 21 октября писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
По данным The Wall Street Journal, глава Белого дома на переговорах с Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, а не возвращение Украине территорий.
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России
