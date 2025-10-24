https://ria.ru/20251024/gruppirovka-2050291128.html
ВС России освободили населенный пункт Дроновка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Дроновка в ДНР - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России освободили населенный пункт Дроновка в ДНР
"Южная" группировка освободила населенный пункт Дроновка в ДНР, министру обороны Андрею Белоусову доложил об этом ее командующий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2025
ВС России освободили населенный пункт Дроновка в ДНР
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Южная" группировка освободила населенный пункт Дроновка в ДНР, министру обороны Андрею Белоусову доложил об этом ее командующий, сообщило Минобороны РФ.
"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Белоусов в ходе работы в "Южной" группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.