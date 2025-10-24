ВС России освободили населенный пункт Дроновка в ДНР

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Южная" группировка освободила населенный пункт Дроновка в ДНР, министру обороны Андрею Белоусову доложил об этом ее командующий, сообщило Минобороны РФ.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Юг" освободили Дроновку в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Юг" освободили Дроновку в ДНР

"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.