В Греции заявили, что ЕС предстоит многое при отказе от российского газа - РИА Новости, 24.10.2025
14:26 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/gretsija-2050370608.html
В Греции заявили, что ЕС предстоит многое при отказе от российского газа
в мире
россия
европа
украина
владимир путин
евросоюз
греция
россия
европа
украина
греция
в мире, россия, европа, украина, владимир путин, евросоюз, греция
В Греции заявили, что ЕС предстоит многое при отказе от российского газа

Глава Минэнерго Греции Папаставру назвал последствия отказа от газа из РФ для ЕС

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Евросоюзу "предстоит сделать еще многое", чтобы отказ от российского газа не вызвал существенный рост цен в Европе, признал министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру.
Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России
Вчера, 03:46
"Важно, чтобы "зеленый переход" и независимость от российского газа не означали существенного роста цен для простых граждан. Мы за это боремся. Европе еще многое предстоит сделать в этой сфере", - сказал он в интервью телеканалу ERT.
Министр добавил, что энергетическая независимость не должна "быть безразлична" к повседневной жизни людей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 19 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин пошутил о запрете ЕС на поставки унитазов
23 октября, 18:47
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзГреция
 
 
