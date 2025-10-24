МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Евросоюзу "предстоит сделать еще многое", чтобы отказ от российского газа не вызвал существенный рост цен в Европе, признал министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру.
Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
"Важно, чтобы "зеленый переход" и независимость от российского газа не означали существенного роста цен для простых граждан. Мы за это боремся. Европе еще многое предстоит сделать в этой сфере", - сказал он в интервью телеканалу ERT.
Министр добавил, что энергетическая независимость не должна "быть безразлична" к повседневной жизни людей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
