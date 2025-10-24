В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза не готовы к созданию единого фонда для финансирования общих оборонных проектов, в частности, "стены дронов", заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Финансовые инструменты, выходящие за рамки национальных возможностей, для финансирования таких проектов ("стены дронов" и европейского противоракетного щита – ред.) пока не конкретизированы. Мы пока не достигли той стадии, когда можно говорить об этом, и идея создания европейского оборонного фонда совместного финансирования проектов, представляющих общий европейский интерес, еще не созрела", - сказал он журналистам, запись его общения с прессой публикуется на официальном сайте премьер-министра Греции.
Мицотакис добавил, что он будет настаивать на дальнейшем обсуждении "стены дронов", так как этот проект отвечает "реальным общеевропейским потребностям".
Мицотакис ранее заявлял, что любые оборонные проекты Европейского союза, в частности, "стена дронов", должны касаться не только восточных, но и южных его границ.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
