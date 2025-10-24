В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза не готовы к созданию единого фонда для финансирования общих оборонных проектов, в частности, "стены дронов", заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Мицотакис ранее заявлял, что любые оборонные проекты Европейского союза, в частности, "стена дронов", должны касаться не только восточных, но и южных его границ.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.