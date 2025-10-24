Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/gretsija-2050281445.html
В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции
В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции - РИА Новости, 24.10.2025
В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции
Страны Евросоюза не готовы к созданию единого фонда для финансирования общих оборонных проектов, в частности, "стены дронов", заявил в пятницу премьер-министр... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:11:00+03:00
2025-10-24T10:11:00+03:00
в мире
россия
греция
европа
кириакос мицотакис
андрюс кубилюс
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20250927/evropa-2044761551.html
https://ria.ru/20251005/bpla-2046493290.html
россия
греция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, греция, европа, кириакос мицотакис, андрюс кубилюс, дмитрий песков, еврокомиссия
В мире, Россия, Греция, Европа, Кириакос Мицотакис, Андрюс Кубилюс, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
В ЕС не договорились о финансировании "стены дронов", заявил премьер Греции

Мицотакис: ЕС не готов к созданию стены дронов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза не готовы к созданию единого фонда для финансирования общих оборонных проектов, в частности, "стены дронов", заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Финансовые инструменты, выходящие за рамки национальных возможностей, для финансирования таких проектов ("стены дронов" и европейского противоракетного щита – ред.) пока не конкретизированы. Мы пока не достигли той стадии, когда можно говорить об этом, и идея создания европейского оборонного фонда совместного финансирования проектов, представляющих общий европейский интерес, еще не созрела", - сказал он журналистам, запись его общения с прессой публикуется на официальном сайте премьер-министра Греции.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
27 сентября, 11:05
Мицотакис добавил, что он будет настаивать на дальнейшем обсуждении "стены дронов", так как этот проект отвечает "реальным общеевропейским потребностям".
Мицотакис ранее заявлял, что любые оборонные проекты Европейского союза, в частности, "стена дронов", должны касаться не только восточных, но и южных его границ.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Фицо прокомментировал идею создания "стены дронов" в Европе
5 октября, 14:42
 
В миреРоссияГрецияЕвропаКириакос МицотакисАндрюс КубилюсДмитрий ПесковЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала