Комитет Госдумы одобрил усиление наказаний за склонение детей к диверсиям - РИА Новости, 24.10.2025
10:31 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/gosduma-2050285546.html
Комитет Госдумы одобрил усиление наказаний за склонение детей к диверсиям
Комитет Госдумы одобрил усиление наказаний за склонение детей к диверсиям
2025-10-24T10:31:00+03:00
2025-10-24T10:31:00+03:00
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Комитет Госдумы одобрил усиление наказаний за склонение детей к диверсиям

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступила группа депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ГД хотят понизить возраст ответственности за диверсионные преступления
20 октября, 14:30
"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 1045434-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается установить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.
Также предлагается до 14 лет понизить возрастную планку ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.
Законопроектом предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.
По преступлениям диверсионной направленности предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.
Инициативой предусматривается установление в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.
Согласно проекту, на преступления диверсионной направленности распространяется запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
21 октября, 14:54
 
