Комитет Госдумы одобрил усиление наказаний за склонение детей к диверсиям

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, в том числе лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным . Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 1045434-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", - сказано в документе.

Законопроектом предлагается установить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности.

Также предлагается до 14 лет понизить возрастную планку ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления.

Законопроектом предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

По преступлениям диверсионной направленности предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении, оно будет возможно только после фактического отбытия не менее 3/4 срока наказания.

Инициативой предусматривается установление в отношении организаторов диверсионно-террористической деятельности ответственности не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.