В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом
07:29 24.10.2025 (обновлено: 15:09 24.10.2025)
В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет увидел в новых западных санкциях перспективы для развития России. РИА Новости, 24.10.2025
россия, сша, михаил шеремет, госдума рф
Россия, США, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет увидел в новых западных санкциях перспективы для развития России.
"Введение очередных санкций для нас — это повторное закрепление и усвоение сложного урока и, по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны", — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, санкции в итоге приведут к совершенно обратному эффекту, чем рассчитывают западные страны, а именно — к восстановлению и укреплению экономического и политического суверенитета России.
Минфин США 22 октября объявил о рестрикциях против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы отсутствие у Москвы желание урегулировать конфликт на Украине. На следующий день Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Госдуме прокомментировали угрозу "железного занавеса" против России
22 октября, 23:35
 
