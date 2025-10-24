В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет увидел в новых западных санкциях перспективы для развития России.
"Введение очередных санкций для нас — это повторное закрепление и усвоение сложного урока и, по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны", — сказал он РИА Новости.
По словам депутата, санкции в итоге приведут к совершенно обратному эффекту, чем рассчитывают западные страны, а именно — к восстановлению и укреплению экономического и политического суверенитета России.
Минфин США 22 октября объявил о рестрикциях против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Поводом для этого в Вашингтоне назвали якобы отсутствие у Москвы желание урегулировать конфликт на Украине. На следующий день Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций.