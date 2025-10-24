В ГД предложили упрощенную регистрацию для переезжающих семей с детьми

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди") сообщила РИА Новости, что предложила распространить механизм временной регистрации для вынужденных переселенцев на семьи с детьми, которые переезжают по работе.

"Было бы логично распространить механизм временной регистрации, который сейчас обсуждается для вынужденных переселенцев, и на семьи с детьми, переезжающие по работе", - сказала Горячева.

По ее мнению, реализация предложенной инициативы дала бы возможность легализовать проживание без лишней бюрократии и обеспечить детям доступ к образованию, а родителям — к социальным гарантиям.

Депутат сообщила, что проблема, с которой сталкиваются тысячи семей — это невозможность оформить регистрацию без согласия собственника жилья, особенно остро это ощущают семьи с детьми, которые переезжают в другой регион из-за работы.

Она также подчеркнула, что действующий порядок нуждается в гибкости и учёте реальных жизненных обстоятельств. В связи с этим Горячева направила запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, как выстроена процедура временной регистрации и какие есть альтернативы для тех, кто получает отказ при регистрации по адресу съёмного жилья.

"Без регистрации ребёнка невозможно законно зачислить в детский сад или школу. В итоге родители вынуждены договариваться неформально, что создаёт и социальные, и правовые риски", — отметила парламентарий.

По ее словам, тема миграции внутри страны становится всё более актуальной — люди переезжают из-за работы, учёбы, ухода за родными, но законы по-прежнему "заточены" под тех, кто живёт на одном месте.