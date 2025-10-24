Рейтинг@Mail.ru
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами
06:06 24.10.2025 (обновлено: 06:07 24.10.2025)
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами - РИА Новости, 24.10.2025
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами
Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71... РИА Новости, 24.10.2025
США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами

Госдолг США превысил 38 триллионов долларов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71 день, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина.
Задолженность федерального правительства США за последние почти четыре года увеличилась на восемь триллионов: с 30 триллионов долларов на конец января 2022 года до 38 триллионов на 21 октября текущего года. Первые два триллиона долларов заняли по восемь месяцев, затем по три месяца ушло еще на 33-й и 34-й триллион. Накопление следующих трех триллионов заняло семь, четыре и девять месяцев.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг
22 октября, 06:57
Сейчас же темпы роста государственных обязательств Штатов вновь резко ускорились - до 71 дня, или 14,3 миллиарда долларов в день. Более быстрый прирост американского госдолга был лишь во время коронавируса, когда местное правительство реализовывало масштабные меры поддержки. Тогда госдолг прибавил 30-й триллион всего за 46 дней, или по 17,5 миллиарда в день.
Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил 1 триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя потом вернулся к более умеренным значениям. В финансовые 2024-2025 годы дефицит бюджета США составил по 1,8 триллиона долларов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов
4 октября, 07:08
 
