США наращивают госдолг рекордными за четыре года темпами

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Государственный долг США превысил 38 триллионов долларов, последний триллион страна накопила самыми быстрыми темпами за последние четыре года - всего за 71 день, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского минфина.

Задолженность федерального правительства США за последние почти четыре года увеличилась на восемь триллионов: с 30 триллионов долларов на конец января 2022 года до 38 триллионов на 21 октября текущего года. Первые два триллиона долларов заняли по восемь месяцев, затем по три месяца ушло еще на 33-й и 34-й триллион. Накопление следующих трех триллионов заняло семь, четыре и девять месяцев.

Сейчас же темпы роста государственных обязательств Штатов вновь резко ускорились - до 71 дня, или 14,3 миллиарда долларов в день. Более быстрый прирост американского госдолга был лишь во время коронавируса, когда местное правительство реализовывало масштабные меры поддержки. Тогда госдолг прибавил 30-й триллион всего за 46 дней, или по 17,5 миллиарда в день.

Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.