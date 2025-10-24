Рейтинг@Mail.ru
Сийярто надеется на проведение саммита России и США - РИА Новости, 24.10.2025
14:36 24.10.2025
Сийярто надеется на проведение саммита России и США
Сийярто надеется на проведение саммита России и США
Глава венгерского МИД Петер Сийярто, говоря о перспективах встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил, что надеется на... РИА Новости, 24.10.2025
Сийярто надеется на проведение саммита России и США

Глава МИД Венгрии Сийярто надеется на встречу Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто, говоря о перспективах встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил, что надеется на проведение мероприятия, так как в этом вопросе доверяет лидерам стран больше, чем либеральным СМИ.
"Я получил информацию о том, что он (саммит - ред.) состоится, и я доверяю президенту Трампу и президенту Путину больше, чем либеральным СМИ", - отметил он в интервью журналу American Conservative.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин, как и Трамп, не исключает проведения саммита между Россией и США в будущем.
Президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина
Вчера, 05:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
