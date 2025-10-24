https://ria.ru/20251024/glava-2050373809.html
Сийярто надеется на проведение саммита России и США
Глава венгерского МИД Петер Сийярто, говоря о перспективах встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил, что надеется на... РИА Новости, 24.10.2025
