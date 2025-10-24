Рейтинг@Mail.ru
14:13 24.10.2025
Глава МИД Греции сравнил Евросоюз с павшей Македонской империей
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис сравнил Евросоюз с империей Александра Македонского, которая распалась из-за отсутствия сильного лидерства и ослабления институтов.
Министр сказал, что он видит перед Европой три опасности. Первая, по его мнению, заключается в том, что Европа рискует разделить судьбу завоеванных Спартой древних Афин из-за политиков-популистов, которые апеллируют к эмоциям народных масс, а не предлагают реальных решений.
"Я опасаюсь трех вещей. Во-первых, я опасаюсь, что Европа, как и международная система, могут разделить судьбу древних Афин - "афинский синдром". Афины были во всех отношениях гораздо более могущественным государственным образованием, чем Спарта. Однако почему город пал? Потому что поддался популизму демагогов... Для Европы эта опасность, прежде всего, внутри нас", - сказал он, выступая в Афинском национальном университете имени Каподистрии, текст его речи приводится на сайте МИД.
"Вторая опасность – это опасность падения по типу Македонской империи, то есть из-за отсутствия лидерства или отсутствия прочных институтов. К сожалению, мы наблюдаем сегодня отсутствие прочных институтов и их общее ослабление, а также отсутствие лидерства во многих случаях на международных форумах", - отметил министр.
Третьей большой опасностью для Европы Герапетритис назвал идеологическую борьбу.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России
Вчера, 03:46
 
