Глава Rheinmetall заявил, что над заводами часто летают дроны

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава немецкого оборонного Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что разведывательные дроны часто летают над объектами концерна, но он не видит в этом большой проблемы.
"Да, беспилотники-разведчики регулярно летают над заводами, включая нашу штаб-квартиру в Дюссельдорфе и нашу крупную производственную площадку в Унтерлюссе в Нижней Саксонии. Но для нас это не такая уж большая проблема. Вещи, которые мы считаем секретными, не стоят у нас под открытым небом. Эти случаи показывают, что это может коснуться любой компании и нужно научиться защищать себя", - заявил Паппергер в интервью газете Handelsblatt.
На вопрос, придётся ли крупным компаниям в будущем самостоятельно заботиться о защите от дронов, Паппергер ответил утвердительно. "Менеджерам по рискам и безопасности крупных компаний придётся готовиться к этой угрозе в будущем", - заявил он.
Газета Bild сообщила в августе, что федеральное управление уголовной полиции выявило в ФРГ 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
