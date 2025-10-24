Глава Rheinmetall заявил, что над заводами часто летают дроны

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава немецкого оборонного Rheinmetall Армин Паппергер утверждает, что разведывательные дроны часто летают над объектами концерна, но он не видит в этом большой проблемы.

На вопрос, придётся ли крупным компаниям в будущем самостоятельно заботиться о защите от дронов, Паппергер ответил утвердительно. "Менеджерам по рискам и безопасности крупных компаний придётся готовиться к этой угрозе в будущем", - заявил он.