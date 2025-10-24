https://ria.ru/20251024/glava-2050270083.html
Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
Ситуация на российском топливном рынке стабильна, заявил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 24.10.2025
экономика
александр дюков
газпром
Новости
экономика, александр дюков, газпром
