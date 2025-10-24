Рейтинг@Mail.ru
Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
24.10.2025
Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
Ситуация на российском топливном рынке стабильна, заявил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков. РИА Новости, 24.10.2025
https://ria.ru/20251001/novak-2045649537.html
экономика, александр дюков, газпром
Экономика, Александр Дюков, Газпром
Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ситуация на российском топливном рынке стабильна, заявил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Ситуация стабильна", - подчеркнул Дюков, отвечая на вопрос о том, готовятся ли новые предложения по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке.
Он отметил, что соответствующих предложений компании не готовят.
