В Белгороде установят дополнительные модульные укрытия
В Белгороде установят дополнительные модульные укрытия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заказе для Белгорода дополнительных модульных укрытий, подчеркнув, что такие меры необходимы для... РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов
В Белгороде установят дополнительные модульные укрытия
Гладков сообщил, что для Белгорода заказали дополнительные модульные укрытия